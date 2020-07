Altra tragedia in mare a Roseto degli Abruzzi. E’ il secondo annegamento in una settimana nella località costiera. Questa volta a perdere la vita, questa mattina verso le 10.30, è G.N.E, di 62 anni, una turista veneta ospite dell’hotel Bellavista .



Probabilmente il decesso è avvenuto a causa di un malore mentre la donna era in acqua. Stando alle prime informazioni, la donna mentre stava facendo il bagno in prossimità del cartello "acque sicure" ha accusato un malore. I bagnini si sono accorti tutti subito che c'era qualcosa che non andava. A qual punto si sono tuffati ed hanno riportato la donna a riva, iniziando subito a fare tutte le manovre per cercare di salvargli la vita. Nel frattempo alcuni presenti avevano allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Il personale sanitario per cercare di rianimarla ha utilizzato anche il defibrillatore, purtroppo è stato tutto inutile.