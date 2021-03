Turismo veneto, una nuova laurea in ospitalità e digitale per il post-Covid

VENEZIA Un nuovo corso di laurea in ospitalità e e-Tourism che ha l'ambizione di formare professionisti in grado di gestire il turismo in un mondo post-Covid che sarà ancor più segnato dalla digitalizzazione. Lo sta lanciando, in questi giorni, Ca' Foscari, in collaborazione con la Scuola italiana di ospitalità di Cassa Depositi e Th Resorts. Una nuova collaborazione per l'università veneziana che avrà il suo battesimo il prossimo anno accademico, 2021-2022, con l'avvio di questa laurea triennale in Hospitality, Innovation and e-Tourism. Un corso professionalizzante interamente in inglese, a numero chiuso (50 posti, di cui 5 per studenti extra-europei), che punta a formare i suoi studenti anche sul campo, con tre periodi di stage per un totale di 50 crediti formativi. Oltre a Th Resorts, tra i partner del progetto che faranno fare esperienza ai futuri laureati ci sono Club Med, Rocco Forte Hotels, Hilton Italia, Federalberghi e Confcommercio. Previsti anche scambi con atenei e hotel school internazionali.

UN ITER TRAVAGLIATO Le iscrizioni sono aperte. Ma la nascita del progetto non è stata affatto facile. Il via libera da parte dell'ateneo è stato sofferto. Oltre all'opposizione dei rappresentanti degli studenti, ci sono state perplessità anche tra i docenti. Cdp e Th Resort hanno in programma di trasformare l'ex ospedale al Mare del Lido, da anni in abbandono, in un doppio resort dove troverà posto anche un Club Med di lusso. In questo nuovo complesso, quando sarà pronto (ci vorranno anni), avrà sede anche la Scuola italiana d'ospitalità e il corso di laurea. Di qui le critiche di alcuni, in particolare degli studenti, rispetto all'intera operazione. Tra i docenti, poi, c'era stato chi aveva chiesto di rinviare di un anno l'avvio del corso per studiare meglio il progetto. Ma il partner privato si era opposto. In questo clima teso, tra dicembre e gennaio, la rettrice Tiziana Lipiello aveva lavorato a una soluzione trovata in extremis per garantire il lancio del corso già dal 2021-2022. L'ala economica si era però defilata e il corso che inizialmente doveva essere in ospitalità e management si è spostato verso informatica e scienze ambientali. Mentre a garanzia del progetto si è ampliata la rosa di partner pronti a sostenere gli stage.

LA SOLUZIONE Una soluzione che ora soddisfa tutti i protagonisti. «L'informatica è al centro della trasformazione del turismo perché è tra i settori nei quali l'impatto della digitalizzazione è stato e sarà più forte spiega Salvatore Orlando, direttore del dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica - basti pensare alle piattaforme di prenotazione per viaggi e soggiorni turistici, quelle di gestione dei servizi turistici, e la forte relazione con i social media e il marketing digitale». Le «competenze digitali, gestionali e di sostenibilità saranno tra i tratti distintivi» di un percorso «fortemente interdisciplinare»: sottolinea una nota dell'ateneo. Mentre la rettrice vanta le tante adesioni raccolte: dal Comune di Venezia alla Regione, dalle associazioni di categoria alle aziende del settore. «Questa nostra prima laurea professionalizzante rappresenta un'opportunità di sviluppo e crescita di un ateneo immerso nel suo straordinario territorio». Certo degli sblocchi professionali del nuovo corso, il direttore della Scuola italiana d'ospitalità, Giulio Contini: «Confidiamo di ottenere un tasso di occupazione di oltre l'80% nei 12 mesi successivi alla laurea, molto superiore al dato attuale delle classiche lauree in scienze del turismo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA