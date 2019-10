Turismo, bilancio d'estate in FVG: ok mare e città d'arte, maluccio la montagna

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un'estate in Friuli Venezia Giulia con(+0,2% presenze, +2,1% arrivi), un po' meno soddisfacenti per la montagna (-2,7%; -0,9%), e con città d'arte quali(rispettivamente +7,9% e +4,4% presenze) capaci di reggere meglio rispetto a Pordenone e Gorizia (-1,6% e -4,7%).Nel complesso il saldo finale regionale si rivela positivo, tenendo anche conto del trend nazionale che presenta un'estate in forte rallentamento. È la sintesi dei dati della stagione estiva 2019 presentati oggi a Udine dal direttore generale di, Lucio Gomiero, con l'assessore regionale al Turismo,. Dai dati - definitivi per maggio e giugno, in elaborazione, con previsioni solide, per luglio, agosto e settembre -per un totale di 5.335.000 presenze da maggio a settembre. Nel periodo, la media di permanenza è passata da 3,44 a 3,42 giorni, e resta positiva la crescita percentuale media nei tre anni (+4,2% arrivi).«La prossima settimana - ha anticipato l'assessore - presenteremo la stagione invernale 2019-20 e, in quell'occasione,soprattutto a favore della montagna, che sarà caratterizzato da un cambio di passo, segnato da una forte sinergia fra pubblico e privato con investimenti importanti sui poli montani da parte di PromoTurismo Fvg e per la riqualificazione delle strutture ricettive». L'esponente della Giunta Fedriga ha quindi ricordato i fondi messi a disposizione su progetti mirati nel settore turistico: «nel 2019 - ha spiegato -mentre 5,5 milioni sono allocati per gli investimenti nelle imprese ricettive oltre ai grandi eventi, ai quali sono dedicati oltre 4 milioni di euro». «Stiamo creando l'architrave - ha ribadito Bini - affinché la nostra regione diventi sempre più attrattiva e ricercata grazieai suoi brand».