Boom di Airbnb in Veneto: +80%. Federalberghi: «Concorrenza sleale»

VENEZIA - In Veneto sono disponibili su Airbnb 22.918 alloggi, in crescita del 79,89% rispetto ad agosto 2016, quando il portale ne pubblicizzava 12.740. Il dato, elaborato da Federalberghi/Incipit srl sui dati Inside Airbnb, è stato illustrato dall presidente regionale dell'associazione, Marco Michielli, intervenuto oggi, 25 settembre 2018, a Roma alla giunta nazionale.



Secondo il censimento effettuato da Federalberghi, dei 22.918 annunci presenti su Airbnb.it, 17.102 (74,62%) sono riferiti a interi appartamenti, 13.858 (60,47%) sono disponibili per più di sei mesi e 15.442 (67,38%) sono gestiti da host che mettono in vendita più di un alloggio.



Secondo Michielli «non è vero che si tratta di forme integrative del reddito: sono attività economiche a tutti gli effetti, che molto spesso fanno capo ad inserzionisti che gestiscono più alloggi. Non è vero che si condivide l'esperienza con il titolare: la maggior parte degli annunci pubblicati su Airbnb si riferisce all'affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno. Non è vero che si tratta di attività occasionali: la maggior parte degli annunci si riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all'anno. Non è vero che le nuove formule compensano la mancanza di offerta: gli alloggi presenti su Airbnb sono concentrati soprattutto nelle grandi città e nelle principali località turistiche, dove è maggiore la presenza di esercizi ufficiali. Ne consegue il tradimento nei confronti del consumatore, e non solo. Oltre alla negazione di un'esperienza "autentica", vengono eluse le norme poste a tutela dello stesso cliente, dei lavoratori, della collettività, del mercato. Si pone inoltre con tutta evidenza un problema di evasione fiscale e di concorrenza sleale. È inoltre importante sottolineare la necessità dell'istituzione del registro nazionale degli alloggi turistici e l'adozione di misure che pongano un argine allo spopolamento dei centri storici. Metteremo l'elenco da cui abbiamo tratto i dati a disposizione delle autorità - ha concluso - affinché svolgano gli opportuni controlli».

