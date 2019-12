In Veneto abolito il ticket sanitario per i tumori ereditari: ecco quali sono

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Scatta ancheper le donne e gli uomini con la mutazione del gene Jolie, ovvero dei due geni (Brca 1 e Brca 2) che determinano una predisposizione a sviluppare- più frequentemente rispetto alla popolazione generale. In Italia sono 150mila le persone interessate. In Veneto sono già seguite 330 donne e ogni anno ci sono 96 nuovi casi. La mutazione Jolie deriva dal nome dell'attrice Angelina Jolie che ha deciso di rendere nota la sua condizione e di sottoporsi ad interventi preventivi, ossia prima una doppia mastectomia e poi l'asportazione delle ovaie per evitare di ammalarsi di cancro, possibilità che nel suo caso - come in tutte le persone con mutazione genetica - era molto alta. I tumori ereditari della mammella e dell'ovaio sono malattie genetiche in cui la predisposizione del soggetto allo sviluppo della neoplasia si trasmette di generazione in generazione e la penetranza della malattia negli individui predisposti è elevata e varia, per i geni Brca 1 e Brca 2, dal 60% all'80% per i tumori alla mammella, dal 10% al 40% per quelli all'ovaio e dall'1% al 7% per i tumori della mammella negli uomini.