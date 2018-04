di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credereste ad una finanziaria che vi promette interessi del 25%, in tempi di rendimenti medi da zero virgola? Oppure a un broker che vi assicura guadagni fino al 45%, se sostenete in un progetto di ricerca per creare un modello computerizzato di cervello umano? Eppure: negli ultimi vent'anni di cronache giudiziarie, abbiamo contato almeno. Calcolo evidentemente per difetto, come quello degli investimenti andati bruciati:, fanno schizzare il conto della fiducia mal riposta ben oltre quota 200.A sfogliare l'archivio delle cronache giudiziarie con la chiave di ricerca truffe finanziarie, sembra di leggere le pagine di Carlo Collodi. Quante volte, anche tra, il Gatto e la Volpe hanno convinto il Pinocchio di turno a sotterrare le sue monete in qualche improbabile campo dei miracoli, con la promessa di farci crescere sopra un albero colmo di zecchini d'oro... Cambiano i nomi dei delinquenti e delle vittime, variano le denominazioni delle società che ora esistono davvero (e sono magari ignare, ma bisognerà dimostrarlo davanti ad un giudice) ed ora sono del tutto fasulle, mutano le caratteristiche dei supposti investimenti. Ma dietro a presunti promotori e sedicenti, e pure a veriancorché votati al crimine, restano i ricordi, e i dolori, di milioni di euro andati in fumo...