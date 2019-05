Ladri minorenni beccati con la refurtiva grazie all'App installata sul cellulare

di Marco Corazza

GORIZIA Dall'auto parcheggiata in centro a Gorizia erano:una coppia di minorenni finisce nei guai con le mani... nel sacco grazie ad una App.A scoprire la coppia di baby ladruncoli - 16 e 17 anni, entrambi algerini - sono stati gli agenti della Polizia che hanno seguito le tracce dello smartphone. Pensava di farla franca la coppia di amici che ha ripulito l'auto di una donna, parcheggiata lungo via San Gabriele. Dall'utilitaria, che la vittima aveva lasciato inavvertitamente aperta, sono spariti lo smartphone, 75 euro e un paio di occhiali griffati. Quando la donna è tornata ha fatto l'amara scoperta. Immediata la richiesta di aiuto alla Polizia che poco dopo è arrivata sul posto per raccogliere le denuncia e avviare le indagini.Gli agenti si sono così messi sulle tracce del cellulare rubato, seguendo lainstallata nello smartphone. Giunti nel centrale corso Italia,di minorenni con addosso tutta la refurtiva. Per loro è scattata la denuncia per