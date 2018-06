Trony riapre il negozio a luglio: così sono salvi 35 posti di lavoro

di Nicola Munaro

PADOVA - Millesettecento metri quadrati, trentacinque addetti alla vendita e un parcheggio da tremila posti. Tutti sommati, fanno una previsione di clienti che si aggira attorno alle 920 mila unità. Sono i numeri che accompagnano la riapertura delall'interno del centro commercialedi Rubano, che riaprirà i battenti i primi di luglio (voci bene informate fissano la data ae chiuderà così una storia precipitata a inizio dello scorso gennaio, quando il negozio a marchio Trony ma gestito dalla Dps era stato sfrattato dal centro commerciale di via della Provvidenza per colpa di una serie di affitti non pagati., e la chiusura del punto vendita, l'avevano però in parte salvato dalla buriana del fallimento, che il 16 marzo si era abbattuta sulla Dps, che nel padovano gestiva anche i negozi a marchio. Ora però tutto è pronto per un nuovo taglio del nastro, grazie soprattutto al progetto di sviluppo del socio di Gre, titolare del marchio Trony, Dml Spa, del gruppo Amorino Piraccini, che con questa nuova apertura conta oggi 24 punti vendita Trony, di cui tre in Veneto. «Dopo l'apertura del punto vendita Trony a Chioggia e Torri di Quartesolo, Padova era un approdo importante in un territorio che ci interessa e che continuiamo a guardare con molta attenzione spiegadi Amorino-Pirracini Non appena si è presentata la possibilità di acquisire e riaprire il negozio de Le Brentelle, ecco che non ci siamo fatti sfuggire l'occasione».«Dal punto di vista contrattuale - prosegue - abbiamo stipulato un nuovo accordo con la gestione dele assunto trentacinque dipendenti a tempo determinato, dieci di loro erano ex lavoratori della fallita Dps: nove proprio dell'ex punto vendita di Sarmeola e uno di Conselve». Ma cosa troveranno i clienti? All'ingressofotografia e droni. Tra i vari servizi offre consegna a domicilio, installazione elettrodomestici, preventivi e molto altro ancora. Poi le sezioni audio/video, informatica, videogame e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.