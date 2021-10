Covid, Trieste teme la zona gialla: verso ordinanza anti-assembramenti. Incidenza: allarme Veneto, Friuli e Bolzano

Covid, cosa sta succedendo nelle regioni italiane? Quali sono maggiormente in difficoltà a causa della crescita dei contagi? La risposta arriva nella tabella di accompagno al monitoraggio settimane sugli indicatori decisionali (incidenza e occupazione ospedali). I valori peggiori si registrano nella provincia autonoma di Bolzano con un valore di 101,7 (contro l'85,6 della settimana prima), poi Friuli Venezia Giulia a 96,5 (valore quasi doppio rispetto alla settimana precedente) e Veneto a 61,4 (contro il 48,3). Queste le aree con il valore maggiore dell'incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti. Il valore nazionale è di 46. I dati sono riferiti alla settimana della 22-28 ottobre.

Incidenza Covid: crescono Campania e Lazio

Fra le regioni con l'incidenza più alta segue la Campania a 56,9 (36 nella settimana precedente), Lazio 56,1 (contro il 38,4), e Trento a 55,4 (contro 38). Il valore più basso è quello della Sardegna con 11,2 (da 7,9), il Molise 20,6 che però segna un valore quasi raddoppiato rispetto a 11,5 della settimana prima e la Basilicata 21,4 (contro 18,4).

Trieste, il sindaco valuta ordinanza su assembramenti

«Sto valutando se è possibile» emanare «un'ordinanza di divieto di assembramento», perché «se torniamo in zona gialla è un disastro per la città». Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, a fronte dell'aumento di contagi da Covid registrati in città, anche collegati alle manifestazioni no Green pass.

«Sto valutando con gli uffici - ha puntualizzato - se il sindaco, responsabile della salute dei cittadini, può fare un'ordinanza» di questo tipo. Premesso il diritto di manifestare garantito dalla Costituzione, ha aggiunto, «c'è il problema dei contagi. Se posso farla, dunque, farò un'ordinanza di divieto di assembramento». Ma «devo verificare con gli uffici e la Prefettura». Dipiazza ha quindi reso noto di aver avuto un incontro con il prefetto. «Non voglio che la mia città grazie a queste manifestazioni vada in zona gialla - ha ribadito - perché sarebbe un disastro per Trieste, l'economia e i giovani pensare di chiudere tutto. Sarebbe una cosa folle, grazie a questi personaggi che non hanno pensato a questo e che pensano solo a essere no vax».