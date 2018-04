Luisa, vacanza alle Hawaii mentre è in permesso con la 104: arrestata

di Redazione Online

TRENTO - La dirigente della Provincia risultava in permesso per la cura di un familiare, ma era in vacanza a. Per questo ora unadellaè ai domiciliari. Alla donna viene addebitato anche l'uso improprio dell'auto di servizio., di Trento, è accusata di, per le quali risultano da un'inchiesta della procura rispettivamente 28 e 22 episodi delle due fattispecie, 50 in totale. in particolare le viene contestato l'utilizzo improprio dei permessi previsti dalla, che consentono di assentarsi dal lavoro per assistere un parente disabile. La provincia di Trento nel frattempo l'ha sospesa dal lavoro e le ha dimezzato lo stipendio. Il legale della donna, Nicola Stolfi, parla di «errori formali» e gli amici su Fb - ne conta oltre 330 - solidarizzano con lei: «Luisa non mollare» il messaggio più gettonato.Sempre secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 2 e 3 gennaio 2014 la dirigente sarebbe risultata al lavoro mentre era in vacanza Oltreoceano. C’è poi il viaggio alle Maldive, già oggetto di un'interrogazione del consigliere(M5s), che ha poi dato via all’indagine. Il 10 e 11 settembre 2015, invece, Zappini si sarebbe trovata a