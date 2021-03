Covid. La provincia di Trento è rossa ma riapre asili nidi, scuole dell'infanzia ed elementari

TRENTO E BOLZANO - Scuole aperte nonostante la pandemia da Covid. In Provincia di Trento lunedì riaprono nidi, scuole dell'infanzia e scuole elementari, pur restando, almeno per i prossimi 7 giorni, zona rossa. Essendo imminenti le vacanze pasquali, per la prossima settimana i giorni di apertura saranno lunedì, martedì e mercoledì. Dopo le festività il governatore trentino Maurizio Fugatti è fiducioso che la Provincia avrà cambiato colore. La Provincia di Bolzano, arancione, con i dati epidemiologici in netto miglioramento, conferma la didattica in presenza nelle elementari e medie e porta avanti il progetto pilota dei test nasali fai da te nelle scuole. Dopo Pasqua, questo l'obbiettivo, i tamponi dovrebbero essere estesi a quasi la totalità delle scuole.

