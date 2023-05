Orsa JJ4 salva (per ora). Il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento fino al 27 giugno

L'orsa JJ4 per ora è salva. Il Tar di Trento ha accolto la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa ritenuta responsabile dell'uccisione del runner Andrea Papi avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes. Lo stop all'abbattimento sarà efficace fino al 27 giugno, termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi, mentre l'udienza di merito è stata fissata per il 14 dicembre.