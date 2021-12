Trento, scatta l'obbligo di mascherina all'aperto: in centro storico, alla fiera di Santa Lucia e al Mercatino di Natale

TRENTO - «L'andamento dei contagi ci induce ad adottare subito un provvedimento che, del resto, è già in vigore in molti comuni italiani: da domani, festività dell'8 dicembre, fino al 6 gennaio chi entra in centro storico dovrà indossare la mascherina». Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

«La mascherina e naturalmente il Green pass saranno obbligatori anche in occasione della fiera di Santa Lucia, prevista per il prossimo fine settimana in versione ridotta, ovvero con meno bancarelle del solito proprio per cercare di limitare gli assembramenti Riassumendo: da domani mascherina obbligatoria in tutto il centro storico. Mascherina e Green pass sempre necessari per accedere all'area della Fiera di Santa Lucia e del Mercatino di Natale. Prudenza, dispositivi di protezione, vaccinazioni. Per sopravvivere a questo nuovo inverno di pandemia sono queste le armi che abbiamo a disposizione», conclude Ianeselli.