​Marito e moglie con fare sospetto in auto: erano una coppia di pusher di eroina

TRENTO - Nei giorni di festa, i militari della Sezione Radiomobile di Trento hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 32enne tunisino, pregiudicato, che, controllato insieme alla moglie 31enne italiana, mentre percorreva via Milano a bordo della sua Peugeot 206, durante il controllo ha insospettito i militari, i quali perquisita autovettura e occupanti, hanno trovato 200 grammi di eroina, occultati sotto i sedili.



Immediata la perquisizione all'abitazione della coppia, che ha consentito il sequestro di altri 200 grammi di eroina, nascosti nel forno della cucina, oltre a una consistente somma di denaro, provento dello spaccio. L'uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, mentre la donna è stata denunciata, in concorso e in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento.