Covid in Trentino, due morti: c'è anche un uomo di 50 anni. 95 ricoverati, 16 in rianimazione Il bollettino

TRENTO - Due decessi in Trentino, uno dei quali riguarda un uomo sulla cinquantina. Inoltre sono 217 i nuovi casi individuati (87 al molecolare su 1.035 test effettuati e 130 all'antigenico su 11.123 test effettuati). I test molecolari poi hanno confermato 152 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 95, di cui 16 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 933.916 di cui 383.419 seconde dosi e 125.001 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 38.