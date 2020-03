Trentino, contagiati anche 3 bambini: «Sono a casa e stanno bene»

TRENTO - Ci sono anche tre bambini di 7, 8 e 10 anni contagiati dal Covid 19 in Trentino. «Sono a casa e stanno bene», ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Che ha poi rivolto un accorato appello alle famiglie: «Dico a tutte le madri e ai padri di avere rispetto per i loro figli e di tenerli in casa, perché li vediamo nei parchi, a giocare a calcio. Ci vuole rispetto», ha aggiunto Fugatti, che ha richiamato la comunità a dimenticare sentieri e passeggiate, visto il fine settimana alle porte. «State a casa, fatelo per gli anziani che stanno cadendo uno dopo l'altro. Le generazioni che hanno creato questo Paese stanno cadendo una dopo l'altra, bisogna avere rispetto. Anche chi è in quarantena deve rimanere a casa. Non mettere a rischio la sua famiglia e gli altri», ha detto Fugatti. © RIPRODUZIONE RISERVATA