Il Trentino anticipa a lunedì 19 le riaperture di bar e ristoranti: «Siamo autonomi»

TRENTO - Il Trentino anticipa le decisioni del Governo. Da lunedì 19 aprile riaprono bar e ristoranti all'aperto dalle 5 alle 18. Lo ha deciso la Giunta provinciale, che ha approvato una delibera sulla scorta della legge 3 del 2020, varata subito dopo il primo lockdown dello scorso anno e che ha una parte dedicata a potenziali riaperture. Lo scorso anno la legge non era stata impugnata dal Governo in carica. «E' una sperimentazione, anche rispetto a quello che sta decidendo il Governo in queste ore. E' una forma di autonomia. Crediamo che la delibera possa non essere impugnata», ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.