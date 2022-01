Trasporti, deroga per le isole: Green pass (semplice) e mascherine Ffp2. Ecco cosa cambia

Il ministero della Salute, su proposta del ministero dei trasporti, ha adottato un’ordinanza che dispone alcune deroghe fra le quali una richiesta ieri dal sindaco di Venezia Brugnaro: 1. Per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio.

2. Il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.

Nuovo decreto, super green pass per bus e treni: ma è stallo sul lavoro. Stadi, capienza al 50 per cento

Dunque, sugli scuolabus non c'è obbligo di green pass rafforzato mentre da domani, 10 gennaio, sarà invece obbligatorio sui mezzi pubblici normali.