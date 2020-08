Traforo del Brennero, il Veneto progetta un terminal a Isola della Scala

VENEZIA - Il traforo del Brennero è una delle più rilevanti infrastrutture in fase di realizzazione in Europa, sulla quale si stanno investendo risorse importanti dell'UE e degli Stati membri, con l'obiettivo di completarla entro il 2027. A conferma dell'importanza di questa grande opera la Giunta regionale del Veneto ha approvato su proposta dell'assessore al territorio con la collega alle infrastrutture e trasporti, una delibera per attivare il coordinamento, sotto il profilo di pianificazione e programmazione territoriale-urbanistica, delle iniziative necessarie per la realizzazione del terminal ferroviario a Isola della Scala, in provincia di Verona.



«Abbiamo approvato - spiega l'assessore al territorio - la bozza di protocollo di intesa, che sarà sottoscritta con gli enti territorialmente interessati, per la redazione del masterplan del terminal ferroviario di Isola della Scala e di tutte le opere, infrastrutture e condizioni conseguenti, da ricondurre poi a progetti di interesse regionale, autorizzando nel contempo l'acquisto di un servizio tecnico di supporto. Sulla base della programmazione europea, definiremo un disegno organico di pianificazione del territorio, che darà sistematicità agli investimenti pubblici e privati». Il progetto transfrontaliero della galleria del Brennero si svilupperà per una lunghezza di circa 55 km tra le stazioni di Fortezza (Bz) e di Innsbruck (Austria), a cui si affianca il progetto di potenziamento della linea di accesso Brennero- Verona che prevede il quadruplicamento di alcune sezioni della linea storica dall'impianto di Fortezza fino a Verona per una estensione di circa 180 km. Per aumentare la quantità e la qualità dell'offerta ferroviaria è oggi in costruzione una nuova linea ferroviaria per l'attraversamento del valico: la galleria di base del Brennero, a cura della società europea BBT «Galleria di base del Brennero - Brennero Basistunnel», che, insieme al potenziamento della linea di accesso da sud, Verona - Fortezza, realizzato da RFI, è parte integrante del Core Corridor europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo. Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA