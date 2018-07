Traffico illecito di animali: oltre 500 controlli al confine

di E.B.

TRIESTE - Seconda operazione di controllo congiunto,, sulla direttiva di traffico in ingresso in Italia, tra Forze dell'Ordine italiane e austriache e Servizi di Sanità pubblica Veterinaria dei due paesi nell'ambito del. «Dopo l'azione sui valichi in primavera a Arnoldstein, lungo l'autostrada austriaca A2 in prossimità del confine di Tarvisio - spiega la Regione in una nota - nel corso del blocco stradale sono stati controllatie sono state comminate numerose sanzioni e denunce relative anche al traffico illegale di animali». L'intervento a Fernetti è stato organizzato e coordinato con l'Ufficio Veterinario per gli adempimenti Comunitari del ministero della Salute e con la Polizia Stradale del Fvg. Vi hanno partecipato anche unità cinofile e personale di GdF, Corpo Forestale Fvg, Servizi di Sanità pubblica Fvg e Land Carinzia, veterinari AsuiTs e personale del ministero delle Finanze austriaco. Il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia sono sia, sia paesi di destinazione del traffico illegale di animali da compagnia proveniente dai paesi dell'Est Europa. L'obiettivo di questi controlli è quello die di bloccare l'ingresso di malattie infettive trasmesse dagli animali (zoonosi) sul territorio delle due Regioni.