Primo esodo per le vacanze: code e in A4 e in A23, ecco le previsioni

FRIULI e VENETO - Iniziato già ieri pomeriggio, venerdì 6 luglio, l’incremento delsulladi Autovie Venete. L'incremento ha interessato soprattutto la A4e la A23. Un fenomeno che, dopo uno stop notturno, è ricominciato fin dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 7 luglio, con rallentamenti che si sono trasformati in code, fino a un massimo di 3 chilometri, sulla A23, in direzione nodo di Palmanova.Un flusso principalmente, proveniente dache conferma come si sia ufficialmente. Sulla A4, caratterizzata da traffico intenso in direzione Venezia e da code a tratti e congestioni che si dissolvono e si riformano in direzione Trieste, si segnalano code in uscita aanche perché l’ha iniziato oggi le svendite; rallentamenti a San Stino di Livenza sempre in uscita e code anche a Latisana sia in entrata sia in uscita.Già piuttosto affollate le aree di servizio. Autovie Venete ricorda agli automobilisti di prestare la massima attenzione durante la guida, per evitare tamponamenti e uscite di strada: ne rispetto rigoroso delle distanze di sicurezza. Sono le regole base da rispettare per un viaggio sicuro.La situazione alle 12 di oggi sulla rete è ancora caratterizzata da rallentamenti e code a tratti in A4 fra San Stino di Livenza e il nodo di Palmanova in direzione Trieste, mentre in A23 permane ancora soltanto qualche leggero rallentamento. Per, domenica 8 luglio, il traffico sarà intenso lungo la A4 in entrambe le direzioni, con possibili code o rallentamenti ai caselli che portano verso il. Traffico sostenuto, invece, sulla A57, in direzione Trieste. I mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 del mattino alle 22.