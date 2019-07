Traffico sostenuto sulle autostrade. Code anche a causa del maltempo

Traffico molto sostenuto durante tutta la giornata sulla rete di Autovie Venete per questo secondo weekend di luglio. Le code più lunghe (il massimo è stato di 6 chilometri) si sono registrate sulla A23 in direzione nodo di Palmanova, code a tratti, non ferme, caratterizzate da una forte presenza di veicoli con targa straniera. Moltissimi i caravan e le roulottes provenienti dai paesi del Centro ed Est Europa.



Nel primo pomeriggio sono stati i forti temporali e le grandinate a causare rallentamenti a macchia di leopardo. Alle 17 e 30 si registravano ancora rallentamenti per maltempo fra Latisana e San Donà di Piave in entrambe le direzioni, rallentamenti per traffico alla barriera di Trieste Lisert in uscita e, sempre in uscita al casello di San Donà di Piave. Per domani, domenica 14 luglio, giornata che dovrebbe essere soleggiata, il traffico sarà ancora sostenuto con transiti elevati in entrambe le direzioni di marcia sulla A4 Venezia Trieste, mentre sulla A57, sarà la carreggiata in direzione Trieste quella più “trafficata”. Meno pressione di traffico è attesa per la A23 dove i flussi saranno ancora intensi sia da Udine Sud in direzione nodo di Palmanova, sia dal nodo in direzione Tarvisio, ma senza congestioni. I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, non potranno circolare dalle 7 del mattino alle 22,00

