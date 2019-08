Code chilometriche in A4 e A23, chiusa Udine Sud verso Venezia

UDINE - La viabilità in autostrada, questa mattina di sabato 24 agosto, giornata bollino nero come previsto da Autovie Venete, è un elenco di code: 5 chilometri in A23, da Udine Sud in direzione nodo di Palmanova; 7 chilometri fra il nodo di interconnessione A4/A23 in direzione Venezia e 6 chilometri fra Villesse e Palmanova sempre in direzione Venezia. Code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e a Latisana, mentre al casello di San Donà di Piave le code sono segnalate in uscita.



E’ la situazione che si registra sulla rete di Autovie Venete alle ore 11,30 e che ha richiesto la chiusura dell’entrata di Udine sud in direzione Venezia già dalle 9 del mattino. Flussi elevatissimi di transiti arrivano da Tarvisio e si dirigono verso le spiagge di Grado, Lignano, Bibione Caorle e Jesolo oppure verso la Slovenia e Croazia. Si tratta per la maggior parte di turisti austriaci e tedeschi che scelgono la fine di agosto e i primi giorni del mese di settembre per le loro vacanze. Un fenomeno in atto già da qualche anno e che si somma con il rientro di chi, invece, le ferie le ha finite e torna a casa.



Molto affollate le aree di servizio e anche i piazzali dei caselli che precedono quelli balneari. I navigatori, infatti, grazie ai programmi sempre più sofisticati, consigliano – quando il traffico comincia a diventare congestionato – l’uscita precedente a quella intasata, per poi far rientrare il viaggiatore a quella successiva. Una modalità che, se da un lato appesantisce un po’ alcuni tratti di viabilità esterna, dall’altro riduce la pressione sull’asse autostradale.



La società Autovie Venete, insieme con la Cav e la Brescia-Padova, mette a disposizione il sito infoviaggiando.it con informazioni sul traffico in tempo reale e le immagini in diretta delle telecamere.

