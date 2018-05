Invasione di mezzi pesanti lungo la A4 in direzione Venezia: code

Traffico molto intenso già dalle prime ore del mattino oggi, in particolare lungo la A4 in direzione di Venezia, a causa del gran numero di mezzi pesanti fermi fino a lunedì sera oltre confine, e che si sono riversati in autostrada. Ad aggravare ulteriormente la situazione - informa Autovie Venete - alle 7.45 tra S. Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia si è verificato un leggero tamponamento tra due mezzi pesanti, e nonostante il rapido sgombero della carreggiata i rallentamenti si sono trasformati in una lunga coda fino a Redipuglia.



L'ulteriore aumento dei flussi di traffico in direzione Venezia ha causato code e rallentamenti per tutta la mattina e verso le 12.45, per circa un'ora è stata chiusa anche l'entrata di Villesse in A4 per chi proveniva dalla A34, per permettere che il traffico in A4 si riducesse.



Anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert si sono registrati rallentamenti con code, anche a seguito della chiusura di due piste per far defluire il traffico. Verso le 13.45 code a tratti si registravano tra Redipuglia e Portogruaro verso Venezia, mentre al momento le code insistono tra Villesse e Latisana. In A23, direzione nodo di Palmanova, alcuni rallentamenti interessano la carreggiata in direzione dell'allacciamento con la A4, per circa due chilometri.

