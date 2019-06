Test antidroga anche ai consiglieri regionali, il Veneto dà il via libera

di Alda Vanzan

VENEZIA - Test antidroga ai politici, il Veneto dà il via libera. Ieri il consiglio regionale ha approvato a maggioranza una mozione che dovrà portare a un protocollo di intesa con le Ulss in modo che consiglieri e assessori - anche quelli nominati, non solo gli eletti - possano sottoporsi ai test e quindi acconsentire alla pubblicazione dei risultati. Va detto che, rispetto al Veneto, altre Regioni sono più avanti: il Molise ha licenziato in commissione ancora lo scorso gennaio una proposta di legge che prevede di effettuare controlli casuali e periodici. Ed è curioso che le stesse forze politiche si siano espresse diversamente in una e nell'altra regione: in Molise la Lega si è astenuta, mentre in Veneto - con l'eccezione dell'assessore Roberto Marcato («Sono stanco dell'intrusione dello Stato nella nostra vita») - ha votato a favore.