Vaccini, Bassetti: «Andiamo a rilento, così la terza ondata sarà inevitabile»

Nuovo grido d'allarme su vaccini, pandemia e Covid. «Non credo si riuscirà ad evitare la terza ondata visto l'andamento a rilento delle vaccinazione nel nostro Paese. Se ci sarà una nuova ondata arriverà nelle prossime 2-3 settimane, ovvero nel mese di marzo e quindi non saremo in tempo con le immunizzazione». Lo evidenzia Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, facendo il punto della situazione epidemiologica.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Vaccini a New York, cameriera incinta rifiuta la dose e il datore di... STATI UNITI Pfizer, vaccino meno efficace sulle varianti sudafricana e... L'ALLARME Varianti del virus, allerta in Italia. Ecco quali sono e... AOSTA Zona bianca, la Val d'Aosta verso la riapertura di palestre,... LA POLEMICA Vaccini, a Genova 15 infermieri rifiutano la dose poi risultano... IL PIANO Vaccini, l'Europa in pressing su Pfizer: «Fate produrre le... COVID Vaccino Moderna: ritardo consegne a febbraio ROMA Vaccino nel Lazio per gli over 80: «Ai malati più gravi... COVID Covid, moglie e marito infermieri infettati prima del vaccino:...

Il Papa contro i no-vax, sanzioni ai dipendenti che non si vaccinano: rischiano il licenziamento

Covid, il Cts sul modello francese: i virologi parlano solo con il governo senza passare in tv

«Se guardiamo gli altri Paesi: gli Usa finiranno a settembre-ottobre vaccinando 600milioni di americani - rimarca Bassetti - stanno correndo molto. In Israele ormai hanno vaccinato quasi tutti, gli inglesi 15 milioni di vaccinati e entro l'estate avranno immunizzato il 50% della popolazione. Noi dovremmo fare 300-350mila vaccini al giorno e dobbiamo essere in grado di farli usando ogni possibilità - conclude l'infettivologo - coinvolgendo i medici di medicina generale, le farmacie, attrezzandoci con i teatri e i cinema o le fiere. Dobbiamo arrivare ad avere il 75% della popolazione vaccinata entro il primo ottobre del 2021 se questo no avverrà sarà il fallimento della campagna».

Variante inglese, brasiliana e sudafricana, Iss avvia indagine su 1.058 campioni per mapparne la diffusione in Italia

Zona bianca, la Val d'Aosta verso la riapertura di palestre, piscine, cinema e sci: bassi i contagi e terapie intensive

Vaccini, a Genova 15 infermieri rifiutano la dose poi risultano positivi al Covid: il caso finisce all'Inail

Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA