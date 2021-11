Terza dose, la Regione Veneto scrive a tutte le Uls: anticipo a 5 mesi. La circolare

VENEZIA - La Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha trasmesso oggi pomeriggio, 23 novembre, a tutte le Ulss una circolare con la quale si dà avvio alle procedure per l'anticipazione da sei a cinque mesi della somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid, allegando la specifica nota emessa dal Ministero della Salute. La diminuzione dell'intervallo da sei a cinque mesi, specifica l'atto della Direzione Prevenzione, avrà effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa determina a cura di Aifa.

