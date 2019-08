Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 7.36 con epicentro a Vallarsa in Trentino.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione in maniera marcata a, a, nella zona del lago diMolte lesui social, segno che la scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione in diverse zone del Trentino. Segnalazioni sono arrivate anche dalla zona collinare delle, e tra le province di Trento ee dallaUna scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco prima, alle ore 7.31, anche in provincia di Potenza, con epicentro a Muro Lucano, a una profondità di sette chilometri: non sono stati segnalati danni a cose o persone. Secondo quanto specificato sul sito dell'Ingv, gli altri comuni vicini all'epicentro sono Bella, Castelgrande, San Fele, Rapone e Ruvo del Monte (Potenza).