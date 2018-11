Non segnalati danni. È stata avvertita in tutta la Romagna la scossa di terremoto 4.2 registrata dall'Ingv alle 13.48 con epicentro a Santarcangelo di Romagna. Numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco e tante le persone scese in strada. Al momento, in ogni caso, non sono stati segnalati danni.

