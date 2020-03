Terremoto a Zagabria, il governatore: «Vicini al popolo croato e pronti a fare la nostra parte»

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, esprime in una nota la sua vicinanza al popolo croato a seguito delle due scosse di terremoto che si sono verificate oggi a Zagabria. «Il sisma che ha colpito la Croazia - sottolinea Fedriga - aggiunge una calamità alla già difficile situazione conseguente alla pandemia del Coronavirus, segnando una nuova dura prova per la popolazione. Nella speranza che l'impatto del terremoto si riveli il più contenuto possibile, il governo di Zagabria sappia fin da subito di poter contare sulla nostra più profonda e sincera amicizia e sul supporto che potremo fornire con le specifiche competenze maturate nella gestione di eventi di tale portata». Sulla forte scossa di terremoto che ha causato ingenti danni a edifici e automobili in sosta e avvertita distintamente anche a Trieste e in varie zone del Friuli Venezia Giulia è intervenuto sulla propria pagina Facebook anche il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che, dalla sede della Protezione civile regionale del Fvg di Palmanova ( Udine), riferisce che «siamo già in contatto con Angelo Borrelli e il Dipartimento della Protezione civile per eventuali necessità».

Ultimo aggiornamento: 13:27

