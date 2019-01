Forte scossa di terremoto alle 0.03, epicentro a Ravenna, avvertita anche a Venezia, Belluno e fino a Trieste Magnitudo 4.6, gente uscita in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Terremoto di magnitudo tra 4,1 e 4,6 questa notte nella zona tra Cesena, Ravenna e Forlì. La scossa è stata avvertita anche in Veneto poco dopo la mezzanotte, ale 0.03. Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma non sarebbero segnalati danni a Nordest. La profondità è stata di 25 km. Epicentro esatto a 11 km est da Ravenna.A Padova e anche a Venezia il movimento tellurico è stato sentito nettamente, per alcuni secondi, soprattutto da chi risiede nei piani alti.Segnalazioni sono giunte anche da Belluno e dal Friuli, fino a Trieste e in Croazia.+++ In AGGIORNAMENTO +++