«Inutile, dannosa»: il ministro leghista Centinaio contro la tassa di sbarco

ROMA - «Provvedimento inutile e dannoso. Vogliamo diventare un paese turistarepellente?». Con questo tweet il ministro Gian Marco Centinaio commenta la proposta di delibera sul regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso a Venezia presentata ieri dal sindaco Luigi Brugnaro e già approvata dalla giunta. Sono previsti 6 euro per l'ingresso nei giorni ordinari, 8 in quelli da bollino rosso e 10 da bollino nero ma fino al 31 dicembre la quota sarà di 3 euro per tutti. Dal 2022 la prenotazione per accedere alla città sarà resa obbligatoria.

La tassa d'ingresso a Venezia mi ricorda tanto: non ci resta che piangere...» scrive ancora su Twitter Centinaio postando il video di Roberto Benigni e Massimo Troisi al passaggio alla dogana, tratto dal film «Non ci resta che piangere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA