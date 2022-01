Grosso giro di Green pass falsi a Pergine e Trento: «Come lo vuole, positivo guarito o negativo?»

TRENTO - Cinque persone, tra cui un infermiere libero professionista, risultano indagate in Trentino per associazione a delinquere finalizzata al falso, corruzione e accesso abusivo informatico. Secondo quanto ipotizzato dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica e dalla Guardia di finanza di Trento, i cinque avrebbero gestito un mercato di tamponi antigenici falsi in due centri diagnostici, aperti rispettivamente presso il centro sportivo di Pergine Valsugana e a Trento nord, in via Senesi.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Green pass, dal primo febbraio le nuove restrizioni. Negozi,... PRIMO PIANO Green pass falsi ad Ancona, infermiere fingeva di vaccinare ma... LA TRUFFA No vax, il trucco per ottenere il Green pass senza vaccino: per... GUARDIA DI FINANZA Green pass falsi in vendita on-line, anche con “sconti per... NORD ITALIA Green pass, test in farmacia: controlli dei carabinieri Nas... PRIMO PIANO Si fa vaccinare 8 volte per vendere Green pass SALUTE False vaccinazioni, in un video no vax arrestato scherzava con... PALERMO Finte vaccinazioni Covid in cambio di 400 euro a Palermo, tra i...

Green pass, dal primo febbraio le nuove restrizioni. Negozi, tabaccai, librerie: le regole