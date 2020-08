Tamponi diretti per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia, Malta. Punti, telefoni, orari Ulss per Ulss

Chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta può da domani, sabato 15 agosto, fare i tamponi con accesso diretto (quindi senza prenotazione). Ecco tutti i punti previsti nelle Ulss del Veneto.



ULSS1: accesso diretto a Feltre (sede di Borgo Ruga, 34) in modalità drive-in da domani, sabato 15 agosto, tutti i giorni dalle 7 alle 13, per tutti gli assistiti dell'Ulss Dolomiti. Rimane attiva la possibilità di prenotare l'esecuzione del tampone all'ospedale di Belluno nella tensostruttura mandando una mail a covid_19@aulss1.veneto.it o chiamando lo 0437 514343.



ULSS 2: accesso con prenotazione telefonando al numero 0422 323888, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; il servizio sarà attivo anche domani, sabato 15 agosto, e domenica 16 agosto. L’accesso diretto, senza necessità di prenotazione, è possibile a partire da sabato 15 agosto, dalle ore 7 alle ore 13, e a seguire tutti i giorni, recandosi, muniti di tessera sanitaria magnetica, nelle seguenti sedi: Ospedale di Castelfranco Veneto: via Dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla portineria; Ospedale di Treviso: 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive; Ospedale di Oderzo: Piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica); Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.



ULSS 3: a partire da domani, sabato 15 agosto, accesso diretto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 13, ai seguenti siti aziendali predisposti dall'Ulss 3 Serenissima: - distretto 1 Venezia centro storico: sede del distretto dell'ex ospedale Giustinian, Dorsoduro 1454; - distretto 2 Venezia Terraferma: sede del distretto di Favaro Veneto, via della Soia 20; distretto 3 Dolo Mirano: presidio di Noale, piazzale della Bastia 3; distretto 4 Chioggia: sede distrettuale, accesso da via Marco Polo; Ospedale di Dolo.



ULSS 4: da domani, sabato 15 agosto, a Portogruaro accesso diretto presso il distretto socio sanitario di via Zappetti 23 (ex Silos), dalle ore 7 alle ore 13; a San Donà di Piave in via Girardi 23, dalle ore 7 alle ore 13.



ULSS 5: accesso diretto al Presidio ospedaliero di Rovigo attivo da domani, sabato 15 agosto dalle 7.30 alle 13, e domenica 16 agosto dalle ore 9 alle 12. Da lunedì 17 accesso diretto al: Presidio ospedaliero di Rovigo, ambulatorio F, Piano 0, attivo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18; domenica dalle 9 alle 12; Presidio ospedaliero di Adria, presso il centro prelievi dell’ospedale vecchio, attivo dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18; Presidio ospedaliero di Trecenta, presso l’ambulatorio ortopedico della piastra poliambulatoriale, attivo dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18.



ULSS 6: da domani, sabato 15 agosto, accesso presso il: Distretto Padova Bacchiglione via Temanza 1, Padova; Distretto Terme Colli, via Spinelli 1, Rubano; Distretto Padova Piovese, Via S. Rocco 8, Piove di Sacco; Distretto Alta Padovana, via Cao del Mondo 1, Camposampiero; Distretto Padova Sud, via Marconi 19, Monselice.



ULSS 7: accesso da domani, sabato 15 agosto, dalle ore 7 alle 13, 7 giorni su 7 festivi inclusi, a: Bassano: presso ospedale San Bassiano; Santorso: presso ospedale Alto Vicentino; Marostica: centro 5.5 Prospero Alpino, via Panica, 13-17; Schio: Casa della Salute, via De Lellis.



ULSS 8: accesso da domani, sabato 15 agosto, agli Ospedali di Vicenza - Arzignano e Noventa, 7 giorni su 7, dalle ore 7 alle 13.



ULSS 9 + AOUI Vr: da domani, sabato 15 agosto, accesso diretto all'Ospedale di Borgo Trento, Centro Polifunzionale di Bussolengo (via Carlo Alberto Dalla Chiesa) e agli ospedali Fracastoro di San Bonifacio e Mater Salutis di Legnago, dalle ore 7 alle ore 13.