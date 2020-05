Coronavirus, il direttore dell'Iss: «Aumentare tamponi in Fase 2, tutta l'Italia deve fare come il Veneto»

Bisogna fare come il Veneto. «Ci vuole un cambio di passo in fase 2 sui tamponi, bisogna cambiare strategia» aumentando il numero di test. Così Gianni Rezza intervenendo stasera, 5 maggio, su Sky . Secondo il direttore di infettivologia dell'Iss «il Veneto ha fatto molto bene, ha fatto molti tamponi sul territorio, va fatto così in tutta Italia. Bisogna fare tamponi anche ad asintomatici e contatti stretti». Un invito in linea con l'appello rivolto alle autorità nazionali e regionali dall'immunologo Andrea Crisanti, dell'Università di Padova, dal presidente della Fondazione David Hume, Luca Ricolfi, e dal giurista Giuseppe Valditara, dell'Università di Torino, e sottoscritto da Lettera 150, l'associazione che riunisce i 150 docenti sostenitori della riapertura in sicurezza.

«Bisogna cambiare strategia e anche la Lombardia dovrebbe adeguarsi - ancora Rezza -. La situazione del Veneto per carità era diversa dalla Lombardia, ma il controllo del territorio è molto importante».

Ultimo aggiornamento: 19:14

