Tamponamento fra tre camion: chiusa la A4 in direzione Trieste L'uscita obbligatoria è a Latisana

di Paola Treppo

PALAZZOLO/POCENIA (Udine) -in autostrada alle 15.30 di oggi, martedì 24 luglio, nel tratto che attraversa i comuni di Palazzolo del Friuli e Pocenia, in. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, i tre camion sono entrati in collisione ed è stato necessario: per chi arriva da Venezia l'uscita obbligatoria è Latisana.Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero del soccorso sanitario che è atterrato in autostrada; non ci sarebbero, a ogni modo, feriti gravi. L'incidente ha ulteriormente aggravato lache si registra da questa mattina, con code e rallentamenti, proprio per la presenza di lunghi serpentoni di mezzi pesanti.