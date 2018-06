Mense ospedaliere, posti a rischio: «I tagli sono inevitabili»

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - La quantificazione non c'è ancora, ma la preoccupazione ci sta già tutta. Tra le righe dellaa proposito del futuro deglispunta infatti lache ilavrà una. Lo afferma Sandra Zuzzi, responsabile della Centrale regionale acquisti per il Veneto, a proposito della clausola sociale, posta a garanzia del personale nell'ambito degli appalti di servizi: «Per consolidata giurisprudenza non si tratta di una tutela assoluta in quanto va contemperata con l'organizzazione del lavoro proposta in gara dal nuovo aggiudicatario».