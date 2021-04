Figliuolo stabilisce il numero di vaccinazioni giornaliere: 25.243 in Veneto, 6.140 in Friuli Venezia Giulia

VENEZIA - Il Commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha assegnato oggi il target di somministrazioni di vaccini a livello nazionale e a livello regionale (e province autonome). Per l'Italia intera il numerò sarà di 315.718 inoculazioni al giorno e 2.210.026 nella settimana dal 16 al 22 aprile.

Vaccini, parametri regionali

Riguardo a ciascuna Regione è stato fissato per il Veneto il numero minimo di 25.243 giornaliero e 176.699 settimanale, per il Friuli Venezia Giulia 6.140 (42.981 settimanale), per la Provincia Autonoma di Bolzano 3.000 (21.000), per la Provincia Autonoma di Trento 3.100 (21.700), per l'Abruzzo il raggiungimento 7.050 inoculazioni al giorno e 49.350 alla settimana, Basilicata 3.100 e 21.700, Calabria 9.644 e 67.510, Campania 29.500 e 206.500, Emilia-Romagna 22.000 e 154.000, Lazio 30.000 e 210.000, Liguria 7.815 e, 54.703, Lombardia 51.000 e 357.000, Marche 9.500 e 66.500, Molise 2.000 e 14.000, Piemonte 24.000 e 168.000, Puglia 20.777 e 145.440, Sardegna 11.000 e 77.000, Sicilia 25.429 e 178.002, Toscana 20.000 e 140.000, Umbria 4.800 e 33.600, Valle d'Aosta 620 e 4.342.

Il target, a quanto si apprende, è calibrato sulla distribuzione effettiva di dosi, che dalla scorsa settimana è assegnata alle varie regioni in base al numero della popolazione e dunque alla disponibilità reale dei vaccini. «Il computo generale delle dosi ad oggi attribuite alle varie Regioni e Province Autonome dall'inizio della campagna vaccinale potrà essere ricondotto al nuovo principio adottato, attraverso un piano di recupero graduale», si legge in una nota.

Quanti vaccini sono stati fatti ieri in Veneto?

Intanto in Veneto sono già stati inoculati 23.347 vaccini ieri, dato che porta il totale a 1.330.996. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. Le prime dosi nelle 24 ore sono state 6.802 (totale 933.286) e 16.545 le inoculazioni grazie alle quali sono stati completati i cicli vaccinali (397.710).

Forniture, prime e secondi dosi

Complessivamente il Veneto ha utilizzato il 92,1% delle dosi fornite e il totale della popolazione con prima dose è pari al 19,1%. Ad aver completato i cicli vaccinali è l'8,2% degli abitanti della regione. Il 91,4%degli over 80 ha effettuato almeno una vaccinazione; in fascia 70-79 la percentuale è del 47,7%.