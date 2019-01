Lavori agli svincoli, disagi in tangenziale per 4 notti dal 21 al 24 gennaio

MESTRE - Per i lavori di manutenzione dei giunti trasversali su raccordi e svincoli della Tangenziale di Mestre, sono previste la settimana prossima 4 notti di chiusura dello svincolo ovest per la rotatoria Marghera e del raccordo Carbonifera da Venezia-Mestre.



In particolare, da lunedì 21 a giovedì 24 gennaio, dalle 21alle 6, saranno effettuate da parte di CAV-Concessioni Autostradali Venete:

1. la chiusura dello svincolo di immissione in rotatoria Marghera dalla carreggiata ovest della Tangenziale di Mestre (direzione Milano), con il traffico che sarà deviato, attraverso apposita segnaletica, presso la stazione autostradale di Mira-Oriago;

2. la chiusura della carreggiata ovest del raccordo da Venezia-Mestre (Carbonifera) in direzione della tangenziale, con il traffico che sarà deviato, attraverso apposita segnaletica, presso la rotatoria Miranese. In caso di rallentamenti o incolonnamenti dovuti ai lavori, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona.

