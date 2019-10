Si è spenta la suora più anziana d'Italia: Eugenia aveva 109 anni

TRENTO - Si è spenta nel suo Trentino pochi giorni fa la religiosa più anziana d'Italia: suor Eugenia, al secolo Ester Cucco. Era nata a Besenello in Provincia di Trento, il 9 luglio 1910.



Qualche settimana fa, con il suo tradizionale umorismo, si era resa disponibile all'ultima novità in materia di calendari: quello dedicato agli ultracentenari d'Italia (promosso dall'associazione Giustitalia). Tra i 12 "prescelti" c'era proprio suor Eugenia che doveva essere anche in "copertina".



La religiosa risiedeva da anni a Telve Valsugana, nella casa di riposo per suore. Era la prima degli otto figli di Eugenio Cucco; divenne suora nel 1938, quando aveva 28 anni. Per anni lavorò come infermiera (si era diplomata a Venezia), prima a Borgo Valsugana, poi a Rovereto. Da metà anni Ottanta era andata in pensione. Suor Eugenia venne festeggiata a Besenello nel 2010, anno in cui compì cento anni, ed ogni anno veniva ricordata in paese.

