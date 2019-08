Sullo scooter senza assicurazione e con la patente sospesa: inseguimento e incidente

Guidava uno "scooterone" senza assicurazione e con la patente sospesa. Potrebbero essere questi i motivi che hanno spinto un 24enne veneto a scappare ai carabinieri, finendo fuori strada e poi in ospedale.



L'incidente è avvenuto sabato notte all'incrocio tra via Bentini e via Shakespeare, periferia di Bologna, ma l'inseguimento era cominciato in via Corticella. Incrociando una gazzella dell'Arma, il motociclista ha probabilmente temuto di essere fermato e ha così accelerato improvvisamente. I militari si sono messi all'inseguimento ma, prima che potessero raggiungerlo, il ragazzo ha perso il controllo del Tmax ed è finito fuori strada.



Soccorso dal 118, ha riportato ferite non gravi. In ospedale è stato sottoposto anche agli esami per accertare se avesse bevuto o se fosse sotto l'effetto di qualche droga. I carabinieri sono ancora in attesa dei risultati di questi accertamenti. Lo scooter non era rubato e, al momento, per il 24enne è scattata una serie di contravvenzioni al codice della strada.

