IL SONDAGGIO - "Oggi, rispetto al passato, i genitori difendono troppo i figli di fronte ai professori"? Senza dubbio sì, secondo l'opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento. Guardando ai dati di Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, infatti, l'accordo con l'affermazione proposta raggiunge oggi l'84% dei consensi: rispetto a cinque anni fa, la crescita è pari a 6 punti percentuali, ma guardando al 2010, quando la medesima opinione era condivisa dal 68% dei nordestini, il segno positivo raggiunge quota +16.

Cos'è l'insieme degli attori territoriali impegnati a garantire il benessere e la crescita dei più giovani? È la Comunità Educante, l'insieme delle figure che, a diverso titolo, agiscono concretamente per offrire spazi di crescita a ragazzi e ragazze. La lista è lunga e va dalle associazioni culturali a quelle sportive, dalle organizzazioni di volontariato agli oratori, dalle istituzioni locali alle aziende, fino ad arrivare al nucleo attorno a cui tutto ruota, costituito dalla scuola e dalle famiglie. Ma cosa succede quando il patto si rompe? Che quella che dovrebbe essere una rete stretta intorno all'obbiettivo di crescere gli adulti di domani si allenta. E allora ecco comparire genitori che si ergono a difensori dei propri figli, tesi più a intimidire -quando non minacciare o picchiare- gli insegnanti che a ristabilire il rapporto di alleanza che deve sottostare la crescita delle nuove generazioni.

L'idea che gli studenti siano "troppo" protetti dai propri genitori di fronte agli insegnanti è presente, in maniera larga e trasversale, in tutti i settori sociali analizzati. Se consideriamo l'influenza dell'età, possiamo vedere che i settori maggiormente in sintonia con l'idea che i genitori difendono troppo i propri figli di fronte agli insegnanti sono quelli dei giovani tra i 25 ei 34 anni (92%) o delle persone di età centrale (35-44 anni, 91%). Intorno alla media dell'area, invece, si raccolgono gli adulti tra i 45 ei 64 anni (83-84%), mentre ad allontanarsi da questi valori sono gli under-25 e gli anziani con oltre 65 anni (entrambi 79%).

Questa visione, inoltre, crescere all'aumentare dell'istruzione: tra chi ha ottenuto al massimo la licenza media, infatti, l'idea che i genitori siano troppo protettivi verso i propri figli si attesta all'81%; la percentuale vendita all'88% tra chi è in possesso di un diploma di scuola superiore e sfiora il 91% tra chi dispone di una laurea.

Guardando alla categoria socioprofessionale, infine, vediamo che l'adesione più larga è osservabile tra operai (94%) e liberi professionisti (90%), oltre impiegati e tecnici (91%). Studenti e casalinghe, imprenditori e lavoratori autonomi, invece, si collocano tutti intorno alla media dell'area (84%), mentre al di sotto di questa soglia troviamo i pensionati e, in misura più marcata, i disoccupati. Tra di loro, infatti, l'accordo con l'idea che i genitori al giorno d'oggi difendono troppi i figli di fronte ai professori si ferma rispettivamente al 78 e 58%.