Rimpatriati gli studenti positivi bloccati a Malta: tre sono veneti, uno friulano

VENEZIA - Sono 29 i ragazzi di rientro da Malta positivi al covid19 affidati alle Misericordie, sotto il coordinamento di Area Emergenze Nazionale e dell'event manager delegato, la Governatrice della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani. Un trasferimento coordinato che ha visto l'impiego di mezzi da tutta Italia. I ragazzi affidati stanno bene e in queste vengono trasferiti nei luoghi di quarantena della propria regione.

Nel Veneto sono tre in trasferimento con la Misericordia di Empoli. Sei i ragazzi provenienti dalla Lombardia con la Misericordia di Prato e Castiglione della Pescaia. Tre nel Piemonte con la Misericordia di Viterbo, uno a Frosinone con la Misericordia di Rieti , due in Umbria con la Misericordia di Magione. Sono undici i trasferiti a Roma e tre in Campania dalla Misericordia di Fiumicino.

Nella giornata di oggi, 25 luglio, saranno due i trasferimenti, in Friuli Venezia Giulia e Svizzera. «Una grande sinergia tra le istituzioni, il servizio sanitario nazionale e la confederazione - afferma il presidente nazionale Domenico Giani - che vede le Misericordie ancora una volta in prima linea con i propri confratelli come dall'inizio della pandemia, con immediata, competente disponibilità».