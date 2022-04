Falciò e uccise 7 turisti tedeschi: chiuse le indagini per la strage di Lutago

BOLZANO - La Procura di Bolzano ha depositato l'avviso di conclusione indagini per la strage di Lutago. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per depositare eventuali memorie difensive e poi la Procura potrà chiedere il rinvio a giudizio per l'indagato Stefan Lechner, 29 anni di Chienes, per omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza.

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, l'automobilista si trovava al volante della sua auto con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito e investì una comitiva di turisti tedeschi, che stava attraversando la strada: il bilancio fu di sette morti e sette feriti, di cui uno in coma irreversibile.