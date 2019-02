Medici in fuga dagli ospedali: ​«Noi pagati meno che al Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - (mf) «I medici che lavorano negli ospedali della Marca vengono pagati meno di quelli della Campania. Il 20% in meno. E non stiamo facendo un confronto con una regione autonoma. A cosa serve perciò aggrapparsi all'autonomia del Veneto? Se si volesse, si potrebbero adeguare subito glidei medici alla media nazionale. Bisognerebbe fare almeno questo, prima di guardare a come funziona nella provincia autonoma di Bolzano».Non usa giri di parole, segretario provinciale Anaao-Assomed, il sindacato dei medici. Ieri Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, aveva indicato la strada dell'autonomia del Veneto come l'unica possibile per trovare i medici che mancano negli ospedali (al momento 118) attraverso la differenziazione degli stipendi, cosa che oggi non è consentita.La teoria è semplice: si alzano le paghe dove c'è maggior carenza di camici bianchi, così da attrarne di nuovi.