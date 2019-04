Schianto in bici sulla discesa per Ora: meccanico del team Katusha muore a 44 anni

BOLZANO - Era un apprezzato meccanico della squadra ciclo-amatoriale Katusha Alpecin: Stefan è morto in un incidente ciclistico durante un ritiro in Alto Adige.



Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi del ponte per Aldino. La vittima è il meccanico Stefan Keul, di 44 anni, ed era in Italia come turista per una breve vacanza. Stava scendendo in sella alla sua bici con i compagni di squadra verso Ora quando si è scontrato violentemente con un'auto che stava svoltando verso Aldino. Inutili i soccorsi, sotto shock i compagni testimoni della tragedia.

