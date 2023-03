Stazioni a idrogeno, al Veneto 25.2 milioni: ecco dove sono gli otto impianti. La Lega: «Il nostro cambio di passo»

VENEZIA - Sono stati destinati 25,25 milioni di euro per le stazioni di rifornimento ad idrogeno del Veneto. Lo rileva il deputato della Lega Alberto Stefani, coordinatore del partito in Veneto. «Con Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture - osserva Stefani - il cambio di passo è evidente. In arrivo per il nostro Veneto 25, 25 milioni di euro, finanziati con i fondi del Pnrr, per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile. Otto progetti così distribuiti: 5,7 milioni a Mestre (Ve), 3,7 mln a Verona, 5,7 mln a Meolo (Ve), 1,8 mln a San Bonifacio (Vr), 1,7 mln a Limena (Pd), 1,7 mln a Monselice (Pd) e 2,8 mln a San Donà di Piave (Ve). Continua così il grande progetto di innovazione dell'Italia. La Lega guarda sempre al futuro».