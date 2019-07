Spiagge sicure, Fontana (Lega): «I numeri danno ragione al giro di vite di Salvini»

2125 beni sequestrati, 51 sanzioni comminate, 6 mezzi acquistati e 8 nuove assunzioni per personale stagionale della polizia locale. 'Spiagge sicure' 2019 conferma la sua efficacia con questi numeri in Veneto. Grazie al ministro Salvini che ha promosso e voluto questa operazione per garantire la sicurezza dei nostri litorali!». Così su Facebook oggi il ministro Lorenzo Fontana, commissario della Liga Veneta, commenta il primo report dell'operazione «Spiagge Sicure» 2019.

