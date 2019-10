Pusher 17enne preso a Trento "emigra" in Veneto: spaccia davanti alle scuole

MARGHRA - Spacciatore nelle scuole a 17 anni. Il minorenne tunisino era già stato assegnato a una struttura protetta ma i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato ancora nei giorni scorsi a Marghera.



A suo carico numerose segnalazioni di mancato rispetto delle prescrizioni del giudice: ora è in carcere a Treviso. Era stata l'autorità giudiziaria di Trento a decidere per la custodia del giovane in una struttura, dopo che era stato trovato più volte a spacciare vicino a istituti scolastici trentini. Poi il giovane ha pensato bene di spostarsi in Veneto. E a Marghera i carabinieri lo hanno pizzicato eseguendo l’ordinanza emessa dal tribunale per i minorenni di Trento nei suoi confronti: lo hanno individuato, arrestato e trasferito in carcere, dove finirà di scontare la sua pena.

