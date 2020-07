Sorsi d'autore 2020, viaggio podcast in 4 puntate nelle Ville venete alla scoperta di arte, vini, cibo, ospiti

Sorsi d’autore 2020: un’edizione speciale per un anno altrettanto speciale. Per rispondere alle esigenze sanitarie in corso Sorsi d’autore cambia veste e per quest'anno diventa una serie podcast. Uno strumento sempre più diffuso e apprezzato che è capace di toccare il cuore e l’anima dell’ascoltatore.

Sorsi d’autore podcast non rinuncia agli “ingredienti” che caratterizzano la manifestazione da oltre vent’anni: una rassegna itinerante di eventi con ospiti, visite guidate e degustazioni nelle Ville Venete. Un viaggio in quattro puntate che verranno pubblicate dal 22 luglio al 12 agosto sulle principali piattaforme di ascolto (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast) e www.fondazioneaida.it.

Questo viaggio sarà condotto da Luca Telese, ambasciatore della kermesse da diversi anni. A fargli da braccio destro un insolito personaggio, una mosca interpretata dall'attore Paolo Rozzi; una mosca molto particolare che nelle sue quattro settimane di vita vuole apprendere tutto quello che riguarda l’essere umano, la sua cultura, la sua storia e soprattutto i suoi sentimenti e pensieri; quasi una mosca filosofa. Grazie ai suoi superpoteri visivi e tattili, la mosca Rozzi sarà lo sguardo dell'ascoltatore e, tra racconti, aneddoti e stranezze, verrà condotto nel meraviglioso mondo della Civiltà delle Ville Venete.



Una fucina creativa e produttiva, tassello fondamentale che compone il nostro territorio e, più in generale, l'Italian Style che Regione Veneto promuove, ancora una volta, attraverso questa versione di Sorsi d’autore. All’iniziativa organizzata da Fondazione Aida partecipano anche: Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, Ema Stokholma, amatissima dj e conduttrice radiofonica, Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore di successo, e Braam Steyn, leone del Benetton Treviso.

Si aggiungono gli interventi di cultura vinicola e gastronomica del territorio curati dal sommelier AIS Veneto Michael Flanigan che oltre ai vini ci farà “assaggiare” alcune eccellenze dei formaggi del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. “Quest’anno abbiamo scelto di convertire Sorsi d’autore– spiega Meri Malaguti di Fondazione Aida – in una serie di podcast per adeguarci alla normativa vigente e perché il canale audio – meglio, il canale voce – risulta tra i più coinvolgenti anche da un punto di vista sensoriale”. Inaugura la serie Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale.

La puntata sarà ambientata in Villa Badoer di Fratta Polesine (Rovigo), e verrà rilasciata il 22 luglio alle ore 18.00. Con Lodo si parlerà di Andrea Palladio e dei Badoer, del sentimento umano dell’amicizia, ma soprattutto del loro modo di fare musica e di Sesso, droga e lavorare, (Il Saggiatore) l'autobiografia del nostro tempo, un romanzo di formazione scritto dal gruppo che più ha saputo dare voce alle speranze e alle delusioni di un'intera generazione.

